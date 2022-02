MMA : une combattante de 60 ans bat un adversaire de 180 kilos de plus qu’elle

Un combat de MMA controversé a été organisé en Russie et a vu une femme de 60 kilos s’imposer contre un adversaire de… 240 kilos.

L’Epic Fighting Championship a remis ça. Cette organisation de MMA russe a pris l’habitude de proposer des affrontements très originaux et qui font souvent polémiqus. Et il y a quelques jours, c’est le dénommé Grigory Chityakov qui s’est illustré face à Aleksandra Stepakova. Deux combattants aux physiques bien distincts.

Et alors que les bookmakers ont sûrement parié sur une victoire de Chistyakov et ses 180 kilos de plus, il n’est pas parvenu à mettre KO Stepakova qui a finalement remporté le combat à l’unanimité des juges et surtout à la surprise générale.

Ce n’est pas la première fois que Grigory Chityakov participe à ce type de combat. En 2020, il s’était retrouvé face à Darina Madzyuk (63 kilos). Cette dernière l’avait mis KO.

