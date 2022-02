Vidéo : un spectaculaire KO à l'UFC Vegas 48

Un KO très surprenant a eu lieu lors du combat principal de l’UFC Vegas 48, dans la nuit de samedi à dimanche, à Las Vegas.

«Sweet dream» a fait honneur à son surnom. L’Américain Jamahal Hill a en effet envoyé le Brésilien Johnny Walker au tapis dès le premier round après un crochet foudroyant.

Si le coup n’est pas le plus impressionnant aperçu dans un octogone, c’est surtout la chute de Walker qui a fait le tour des réseaux sociaux. Certains se moquant du côté théâtral du combattant MMA.

When get the chair out of your uncle's ass at Christmas eve dinner. pic.twitter.com/koXYFP1wyi

— Al Zullino (@phre) February 20, 2022