JO 2022 : Quand les Jeux Paralympiques de Pékin ont-ils lieu ?

Les JO de Pékin ont transmis le flambeau aux Jeux Paralympiques. D’une durée de dix jours, cette 13e édition sera organisée dans la capitale chinoise du vendredi 4 mars au dimanche 13 mars avec au total 75 titres à décrocher dans les six sports au programme.

Comme de coutume, les épreuves auront lieu sur les sites et les installations de ces JO 2022. Un moyen également de limiter les coûts. Les trois principales villes de la compétition seront une nouvelle fois Pékin, qui accueillera les sports de glace (hockey sur glace, curling), Zhangjiakou, située à 120 km au nord-ouest de la capitale chinoise et qui abritera le ski de fond, le biathlon et le snowboard, et Yanqing, 75 km au nord-ouest de Pékin et théâtre des épreuves de ski alpin.

Pour ces Jeux paralympiques, Benjamin Daviet, spécialiste du para ski nordique, sera le porte-drapeau, lors de la cérémonie d’ouverture dans le Stade olympique, de la délégation tricolore qui comporte au total 19 sportifs. Et ils tenteront de faire aussi bien qu’il y a quatre à Pyeongchang (Corée du sud), où les Tricolores avaient décroché 20 médailles (7 en or, 8 en argent et 5 en bronze) permettant à la France de terminer au 4e rang du tableau des médailles.

Si l’ensemble des athlètes devrait pouvoir bénéficier d’une météo un peu plus clémente que pendant les Jeux olympiques, marquée notamment par le froid et le vent, les sportifs présents seront soumis aux mêmes restrictions que leurs coéquipiers qui ont participé aux JO avec des tests quotidiens, l’interdiction de quitter la bulle ou encore le port du masque obligatoire.