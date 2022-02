JO 2022 : quelles sont les disciplines aux Jeux paralympiques ?

Les Jeux paralympiques d’hiver 2022 se déroulent du 4 au 13 mars à Pékin. Voici les disciplines au programme.

Les sportifs olympiques vont laisser place à leurs homologues paralympiques en Chine. Les parasportifs vont se disputer les 75 titres disponibles dans six sports, qui se dérouleront dans trois principales villes.

Ainsi, Pékin accueillera les sports de glace : hockey sur luge et curling. De son côté, Zhangjiakou verra le biathlon, le ski de fond et le snowboard. Enfin, Yanqing sera le théâtre des épreuves de ski alpin.

A noter que pour les épreuves de ski alpin, ski nordique (biathlon et ski de fond) et snowboard, il y a trois catégories principales : les malvoyants, les para skieurs debout et ceux qui sont assis.