NBA : «Team LeBron» remporte le All-Star Game, Stephen Curry MVP

Le 71e All-Star Game a tenu ses promesses. L’équipe «Team LeBron» a pris le dessus sur la «Team Durant» (163-160), dans la nuit de dimanche à lundi à Cleveland (États-Unis). Intenable, le meneur de Golden State, Stephen Curry, a été élu MVP de la rencontre.

Natif de l’Ohio (comme LeBron James), Stephen Curry a battu le record de la rencontre des étoiles en inscrivant 16 paniers à trois points. Il a terminé le match avec 50 points et donc logiquement remporté le trophée de meilleur joueur (MVP). «Ce trophée a une signification très spéciale, car c'est toujours quelque chose pour moi de revenir dans l’Ohio, a confié le Warrior après la rencontre. Je suis béni».

16 threes.



In one game.@StephenCurry30 went off for 50 POINTS and shattered the #NBAAllStar record for threes to lift #TeamLeBron and take home the #KiaAllStarMVP Kobe Bryant trophy! pic.twitter.com/S7ZTXatg0G — NBA (@NBA) February 21, 2022

Vainqueur de cette distinction l’an dernier, Giannis Antetokounmpo, (30 pts, 12 rbds) a apporté son écot au succès de son équipe. Le champion NBA en titre a été l’auteur de gestes défensifs cruciaux, dont des contres sur son coéquipier chez les Bucks, Kris Middleton et un autre sur Joel Embiid, le pivot des Sixers, également auteur d’une rencontre solide (36 points et 10 rebonds).

6 points et 6 rebonds pour Rudy Gobert

«King James» a inscrit le panier de la gagne pour sa formation et a ainsi remporté son 5e All-Star Game de suite, en autant de rencontres disputées en tant que capitaine. «Je n'aurais pas pu rêver mieux que de mettre le panier de la gagne, ici, près d'Akron où j'ai grandi, en regardant gamin le All-Star Game avec mes potes», a-t-il déclaré.

Côté français, Rudy Gobert a participé à son troisième All-Star Game de suite. Le pivot tricolore, vice-champion olympique, a fini la rencontre avec 6 points et 6 rebonds.

Pour sa troisième participation d'affilée, Rudy Gobert y est aussi allé d'un dunk en faisant un tour complet et a fini avec 6 points et 6 rebonds.

Cette édition était aussi marquée par la célébration du 75e anniversaire de la NBA. Des légendes de la Grande Ligue ont défilé durant le week-end dont Michael Jordan, Magic Johnson ou encore Kareem-Abdul Jabbar.

#NBAAllStar 2023 is in Salt Lake City, UT! The 72nd annual NBA All-Star Game will be played on Sunday, Feb. 19, at Vivint Arena, home of the Jazz. pic.twitter.com/9VHedB8mNr — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 21, 2022

Le week-end a aussi vu de nombreux hommages à Kobe Bryant, deux après sa disparition lors d’un accident d’hélicoptère, notamment avec sa fille Gigi également à bord de l’appareil.