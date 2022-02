Vidéo : un effroyable accident en Nascar

Les images ont fait craindre le pire. Myatt Snider a été victime d’un terrible accident lors d’une course de Nascar, ce week-end, à Daytona (Etats-Unis). Si sa voiture a été pulvérisée, le pilote en est miraculeusement sorti quasiment indemne.

L’accident est survenu dans le dernier tour de la course. Les bolides étaient lancés à pleine vitesse quand Myatt Snider a été poussé par derrière. Sa voiture a été déportée vers la droite avant de s’encastrer dans le mur de sécurité et de décoller dans les airs. Le choc a été si violent que le véhicule, qui a glissé sur plusieurs mètres après être retombé sur la piste, s’est complètement désintégré. Le moteur a même été projeté et retrouvé plusieurs mètres plus loin.

"Where is the engine?"





Here's a replay of Myatt Snider's scary crash at Daytona. He's okay. pic.twitter.com/py3Xxt5CVA — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 20, 2022

«C’était le dernier tour, et tout le monde essayait de pousser le plus fort possible, et j’essayais de conserver ma position. Puis j’ai senti une poussée, et j’ai commencé à sentir la voiture partir à droite. C’était violent. J’ai vu des étincelles partout. Quand quelque chose comme ça arrive, tu ne sais pas vraiment ce qu’il se passe», a expliqué Myatt Snider à «Fox Sports».

Mais fort heureusement plus de peur que mal pour le pilote de 27 ans. Il est parvenu à s’extirper de son véhicule avec seulement une blessure au pied gauche. Mais il est conscient que les conséquences auraient pu être bien plus graves. «Je suis reconnaissant envers mon équipe car ils ont construit une Camaro rapide et sûre. Et je suis également reconnaissant que l’homme là-haut m'ait protégé. J’ai prié pour cela. Il le savait. La porte et mon siège étaient les seules choses qui ne se sont pas envolées. Quelque chose de sauvage, vraiment», a-t-il posté sur son compte Twitter. Et loin d’être traumatisé par cet effroyable accident, Myatt Snider compte bien participer à la prochaine course.