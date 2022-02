Chelsea-Lille (2-0) : le Losc devra réaliser un exploit au match retour

Lille s'est incliné sur la pelouse de Chelsea (2-0), ce mardi en huitième de finale aller de Ligue des champions. Une très mauvaise opération avant le retour dans trois semaines à domicile.

Il faudra sortir le grand jeu le 16 mars prochain à Pierre-Mauroy pour espérer un exploit. S’ils n’ont pas démérité, les champions de France en titre sont tombés sur beaucoup plus forts qu’eux à Stamford Bridge lors de cette première manche.

Les champions d’Europe et du monde en titre ont d’emblée montré aux Lillois qu’ils ne les prenaient pas à la légère et se sont montrés dangereux dès le coup d’envoi. A tel point que les Londoniens sont parvenus à ouvrir le score dès la 8e minute de jeu lors que Kai Havertz, esseulé, a smatché de la tête un corner d’Hakim Ziyech.

Si les hommes de Thomas Tuchel, qui ont perdu le Marocain et Mateo Kovacic sur blessures, ne sont parvenus à marquer qu’en seconde période sur un contre assassin mené par N’Golo Kanté et conclu par Christian Pulisic (63e), les Lillois n’ont pas été en mesure de trouver la solution. Hormis quelques timides occasions, les Dogues n’ont pas trompé la vigilance d’Edouard Mendy.

S’ils n’ont pas démérité, ni à rougir de ce revers, les Lillois ont pu voir le chemin qui reste à parcourir pour atteindre le gotha européen. Conscients, les hommes de Jocelyn Gourvennec devront sortir le grand jeu au match retour.

«Je pense qu’on est dans le match, on a des occasions, mais à ce niveau-là, il faut marquer, a confié José Fonte. On a le deuxième match, il faudra bien le préparer pour être meilleur. C’est possible. On a prouvé ce soir qu’on pouvait faire quelque chose malgré tout. On va voir ce qu’il faut améliorer. On a la qualité pour faire mal.»