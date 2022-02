Etats-Unis : l’équipe féminine de football va être payée autant que l’équipe masculine

Elles ont obtenu gain de cause. En conflit depuis de longs mois avec leur fédération, les footballeuses américaines vont être payées autant que les internationaux américains, un accord ayant enfin été trouvé entre les deux parties.

«US Soccer s’est engagé à verser un salaire à taux égal à partir de maintenant pour les équipes nationales féminine et masculine lors de tous les matchs amicaux et tournois, y compris la Coupe du monde», d’après les termes de l’accord transmis, ce mardi, à l’AFP.

U.S. Soccer and @USWNT are proudly standing together in a shared commitment to advancing equality in soccer. pic.twitter.com/Sp8q7NY0Up — U.S. Soccer (@ussoccer) February 22, 2022

Cet accord doit mettre fin aux poursuites engagées par un groupe de 28 joueuses de l’équipe nationale féminine des Etats-Unis contre la politique discriminatoire de la Fédération américaine et porte sur un total de 24 millions de dollars, dont 22 millions distribués selon un mode proposé par les joueuses de l’équipe championne du monde en titre et la plus titrée de l'histoire du sport chez les femmes.

«C’est un pas en avant monumental qui permet de se sentir estimée, respectée, et qui répare notre relation avec US Soccer», s’est félicitée l’attaquante Alex Morgan sur ABC. «Je ne vois pas seulement cela comme une victoire pour notre équipe ou le sport féminin, mais pour les femmes en général», a ajouté la joueuse aux 190 sélections. Et cet accord pourrait servir d’exemple pour d’autres fédérations.