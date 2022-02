PSG : Marco Verratti suspendu plusieurs matchs après ses propos contre l’arbitrage ?

Ses propos ne sont pas passés inaperçus. Très remonté après la défaite du PSG à Nantes (3-1), Marco Verratti avait sévèrement critiqué l’arbitrage. Cette sortie pourrait coûter au milieu de terrain italien, convoqué devant la commission de discipline, plusieurs matchs de suspension.

A sa sortie du terrain, le n°6 parisien n’avait pas mâché ses mots envers les décisions prises par Monsieur Lesage à la Beaujoire. «Comment c’est possible qu’on prenne dix cartons jaunes (six en réalité, ndlr). L’arbitre, on ne peut pas parler, on ne peut rien faire. On ne peut pas parler du tout avec l’arbitre. C’est le seul match… le seul arbitre qui fait des choses comme ça. Comment c’est possible de ne pas donner carton jaune (à Dennis Appiah) ? C’est jaune, c’est rouge, c’est penalty. Les arbitres, parfois il faut prendre ses responsabilités parce que là, on se fait chier dessus par les arbitres», a lancé Verratti au micro de Canal+.

Cette sortie virulente a poussé le Conseil national de l’éthique (CNE) de la Fédération française de football (FFF) à saisir la Commission de discipline de la Ligue, qui devrait entendre le joueur du PSG à ce sujet. Et connu pour ses nombreuses contestations et ses cartons jaunes à répétition, Marco Verratti, qui sera d’ailleurs suspendu samedi pour la réception de Saint-Etienne en championnat, pourrait être lourdement sanctionné.

Pour ses propos, il encourt de trois matchs de suspension, pour «comportement blessant», à cinq matchs de suspension , pour «comportement grossier». La décision est entre les mains de la commission de discipline qui devrait se prononcer après avoir entendu les explications du milieu parisien.

De son côté, Leonardo, qui s’était également plaint du traitement des arbitres, ne devrait pas être inquiété. Le Conseil national de l’éthique a décidé de ne pas donner suite aux propos tenus par le directeur sportif du club de la capitale.