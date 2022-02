NFT : un but historique du PSG va être mis en vente

Le célèbre coup de tête d’Antoine Kombouaré lors de PSG-Real Madrid en 1993 va être reproduit en NFT.

C’est l’un des moments les plus marquants de l’histoire du club parisien. Ce soir de mars 1993, en quart de finale de Coupe de l'UEFA, l’actuel entraîneur du FC Nantes avait offert la qualification d’une tête rageuse aux siens face aux Madrilènes à la 96e minute de jeu. Paris s’était imposé 4-1 après avoir perdu la manche aller 3-1.

Bientôt trente après ce but de celui qui était surnommé «casque d’or», le JDD explique qu’à l’initiative de l’entrepreneur Luc Dayan, ancien président du FC Nantes, Strasbourg, Lens ou encore de Sannois Saint-Gratien, cette réalisation a été reproduite en NFT. Ainsi, Antoine Kombouaré verra donc son but être bientôt mis en vente aux enchères (5 et 6 mars).

Alors que l’UFC le fait également avec les KO de grands combattants de MMA, les deux hommes aimeraient poursuivre dans plusieurs disciplines. L’objectif, en plus de suivre la mouvance des NFT, étant de rémunérer les auteurs de l’action, sur la vente et les multiples reventes possibles.