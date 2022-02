Guerre en Ukraine : Le Grand Prix de Formule 1 de Russie annulé ?

La F1 n’a pas souhaité faire de commentaires sur une possible annulation. Mais la menace plane sur la tenue du Grand Prix de Russie prévu en septembre prochain, après l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe. Plusieurs pilotes se sont même déjà prononcés en faveur d’une annulation.

Le monde de la Formule 1 est actuellement à Barcelone (Espagne) pour les essais de pré-saison avant la première course programmée à Bahreïn sur le circuit de Sakhir le 20 mars. Mais il suit attentivement la situation en Ukraine. C’est le cas notamment de Sebastian Vettel (Aston Martin), qui s’est dit choqué par ces événements. «Je me suis réveillé choqué. C’est horrible de voir ce qu'il se passe», a-t-il confié.

Et le pilote allemand s’est clairement opposé au Grand Prix de Russie prévu le 25 septembre à Sotchi. «Pour ma part, mon opinion est que je ne devrais pas y aller, je n’irai pas», a-t-il lâché. «Je pense que ce serait mal de faire une course dans le pays», a ajouté Vettel. Un avis partagé par le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). «Quand un pays est en guerre, il n’est pas correct d’y courir, c’est certain. Mais ce qui compte n’est pas ce que je pense, c’est l’ensemble du paddock qui décidera», a indiqué le champion du monde en titre.

Pour l’heure, la F1 n’a pris aucune décision. Si elle «suit de très près les développements» de la situation, elle n'a pas voulu faire le moindre «commentaire sur la course prévue en septembre».