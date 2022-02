Ligue Europa Conférence : l’OM qualifié en 8e de finale après sa victoire face à Qarabag

L'OM connaîtra vendredi son adversaire en 8e de finale, à l'issue du tirage au sort qui aura lieu à 13h.

L’OM poursuit son aventure européenne après son succès contre Qarabag (0-3), en playoff de la Ligue Europa Conférence, ce jeudi 24 février.

L’OM a subi, a souffert et a largement gagné ce match au point de vue comptable (3-1 au match aller et 0-2 au match retour).

Ce jeudi 24 février, les joueurs de Qarabag ont longtemps cru qu’ils pourraient faire craquer la défense marseillaise. Mais, sur les 21 tentatives de tirs, ils n’en ont cadré que trois. Sur deux d’entre elles, Steve Mandanda s’est montré impérial.

Le beau geste du match restera celui d’Ibrahima Wadji qui a égalisé à la 34e minute de ce match de la main, un but semblable dans la finalité du geste à celui de Diego Maradona face à l’Angleterre lors de la Coupe du monde 1986.

Accordé dans un premier temps, la VAR n’étant pas encore présente à ce stade de la compétition, le but a finalement été refusé quatre minutes plus tard. Au moment où l’attaquant de l’équipe azéri aura la bonté de reconnaître, face à l’arbitre, qu’il a inscrit ce but de la main.

Malheureusement pour les Marseillais, Pape Gueye et Alvaro Gonzalez ont écopé d’un carton après la «validation» du but.

Malmenés durant la totalité de la rencontre, les joueurs de Jorge Sampaoli ont fait preuve d’une efficacité redoutable avec trois buts (Pape Gueye, 12e, Mattéo Guendouzi, 77e et Konrad de la Fuente, 92e) en ne tirant que six fois durant le match. Dimitri Payet a encore été décisif avec deux passes décisives.

Avec ce succès, l’OM se qualifie en 1/8e de finale de la Ligue Europa Conférence.