«Arrêtez cette guerre !» : le boxeur ukrainien Alexandre Usyk interpelle directement Vladimir Poutine (Vidéo)

Il a lancé un appel à Vladimir Poutine. Le boxeur ukrainien Alexandre Usyk, champion WBA-WBO-IBF des lourds, s’est adressé directement au président Poutine ainsi qu’au peuple russe pour mettre un terme à la guerre menée en Ukraine depuis jeudi.

Alexandre Usyk était présent à Londres, la semaine dernière, pour poursuivre les négociations en vue d’une revanche avec Anthony Joshua, qu’il avait battu dans la capitale anglaise en septembre dernier. Mais il est rentré en urgence en Ukraine pour soutenir son pays face à l’attaque de l’armée russe.

Et dans une vidéo postée, le célèbre boxeur ukrainien, qui vit à Kiev avec sa femme et ses enfants, a appelé les Russes à empêcher leur armée à combattre en Ukraine. «Bonjour à tout le monde. Mon nom est Usyk Alexandre. Je voudrais m'adresser au peuple russe. Si vous nous considérez comme un peuple frère, ne laissez pas vos militaires, vos fils, aller dans notre pays. Arrêtez de nous attaquer !», a-t-il lancé.

Il s’est ensuite directement adressé au président russe Vladimir Poutine, lui demandant d’entamer des négociations. «J’en appelle aussi au président Poutine : arrêtez cette guerre ! Ne nous donnez pas d’ultimatums et des conditions, asseyez-vous seulement à la table des négociations. Nous devons parler et tout arrêter. Nos enfants, nos mères, nos grand-mères et les gens ordinaires se cachent dans les caves. Nous sommes sur notre terre, nous agissons comme nous devons. Nous nous protégeons. Arrêtez. Arrêtez cette guerre». Reste à savoir si le message d’Alexandre Usyk sera entendu.