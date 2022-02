Guerre en Ukraine : La Russie exclue de la prochaine Coupe du monde

La Russie ne participera pas à la prochaine Coupe du monde au Qatar. Alors qu’elle devait affronter la Pologne, le 24 mars prochain, à Moscou, en match de barrages qualificatifs pour le Mondial 2022, la sélection russe a été exclue, ce lundi, par la Fifa et l’UEFA en raison de la guerre menée par la Russie en Ukraine depuis jeudi dernier.

La Pologne, mais aussi la Suède et la République tchèque, potentiels adversaires des Russes en finale de barrages, ont été entendus. A plusieurs reprises, ils avaient exprimé leur refus d’affronter la Russie lors des barrages, même sur terrain neutre et sous le nom de «Fédération russe de football» (RFU).

«Cela ne nous intéresse pas de participer à ce match d’apparences. L’équipe nationale de Pologne ne va pas jouer contre la Russie, peu importe le nom de l’équipe», avait posté sur Twitter le président de la Fédération polonaise Cezary Kulesza en réaction aux premières annonces de la Fifa.

Face à ces refus, l’instance internationale avait indiqué être en «discussions avancées» et travailler avec l’UEFA pour acter l’exclusion de la Russie du Mondial 2022 (21 novembre-18 décembre). La Fifa, qui s’occupe de la phase finale, et l’UEFA, qui gère les barrages qualificatifs, sont finalement tombées d’accord à l’issue d’une réunion exceptionnelle.

«Le football est ici totalement uni et en plein soutien envers toutes les personnes touchées en Ukraine. Les deux présidents espèrent que la situation en Ukraine s'améliorera significativement et rapidement afin que le football puisse à nouveau être vecteur d'unité et de paix entre les peuples», ont indiqué la Fifa et l’UEFA dans un communiqué commun.

Avec cette décision, la Russie, qui avait organisé la Coupe du monde 2018 avec le sacre de l’équipe de France, se retrouve de plus en plus isolé sur le plan sportif. D’autant que les clubs et sélections russes ont été suspendus «jusqu'à nouvel ordre» de toutes compétitions internationales.

Le Spartak Moscou, dernier club russe engagé en Coupe d’Europe, a ainsi été exclu de la Ligue Europa, alors qu’il devrait affronter le RB Leipzig en 8e de finale (10 et 17 mars). De son côté, la sélection féminine ne pourra pas participer à l'Euro organisé en Angleterre en juillet. L’UEFA a par ailleurs rompu «avec effet immédiat» son partenariat avec le géant russe Gazprom, l’un de ses principaux sponsors depuis 2012 et dont le contrat était estimé à 40 millions d’euros par an selon des médias spécialisé.