Guerre en Ukraine : le président de Chelsea Roman Abramovich impliqué dans les négociations pour la paix

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Roman Abramovich est sous le feu des critiques pour être un proche de Vladimir Poutine. Mais le président de Chelsea, qui a été interdit de territoire britannique, serait actuellement en Biélorussie, selon le Jerusalem Post, pour participer aux négociations d’un cessez-le-feu entre les deux pays.

L’homme d’affaires et oligarque russe, qui a annoncé, ce week-end, se mettre en retrait et confier «aux administrateurs de la fondation caritative de Chelsea la gestion» des Blue, pourrait jouer un rôle dans la paix entre l’Ukraine et la Russie. «Je peux confirmer que Roman Abramovich a été contacté par la partie ukrainienne pour obtenir un soutien dans la recherche d’une solution pacifique, et qu’il essaie d’aider depuis», a confié son porte-parole au média israélien.

«Compte tenu de ce qui est en jeu, nous vous demandons de comprendre pourquoi nous n’avons pas commenté ni la situation en tant que telle ni son implication», a-t-il ajouté. Roman Abramovich aurait répondu favorablement à l’appel d’Alexander Rodnyansky. Ce producteur de films, qui est un proche du président ukrainien Volodymyr Zelensky, aurait sollicité Abramovich, très discret depuis le début de la guerre menée par la Russie, à la demande de l’Ukraine. «Le gouvernement voulait trouver un Russe désirant aider pour la paix. Roman a répondu favorablement à cet appel», a indiqué Alexander Rodnyansky.

Le réalisateur a opté pour Roman Abramovich pour ses relations avec Vladimir Poutine, qui pourraient aider à trouver une sortie de crise et «parvenir à une solution pacifique». Même si le président de Chelsea n’aurait qu’une influence «limitée», l’Ukraine et son président Zelensky n’en sont pas moins reconnaissants de «ses efforts sincères».