Guerre en Ukraine : Le Spartak Moscou exclu de la Ligue Europa ?

Une décision radicale. Selon les informations de Bild, l’UEFA aurait décidé d’exclure purement et simplement le Spartak Moscou de la Ligue Europa en raison de la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Le club russe avait terminé en tête du groupe C lors de la phase de poules, devant Naples (2e) et Leicester (3e), et devait affronter la formation allemande du RB Leipzig en 8e de finale de la compétition (10 et 17 mars). Mais la double confrontation n’aura pas lieu.

RB kampflos weiter - UEFA sagt Spartak-Spiel ab https://t.co/71f18C1IHO #BILDSport — BILD Sport (@BILD_Sport) February 28, 2022

Alors que la formation russe, obligée de disputer ses rencontres sur terrain neutre, envisageait de jouer à Erevan (Arménie) ou à Bakou (Azerbaïdjan), elle se retrouverait directement éliminée.

Par conséquent, Leipzig, qui avait terminé à la 3e place de son groupe de Ligue des champions avant d’éliminer la Real Sociedad en match de barrages, se retrouve d’ores et déjà qualifié pour les quarts de finale (7 et 14 avril).