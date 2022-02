Portugal : Un joueur ukrainien au bord des larmes sur le terrain après l’ovation du public (Vidéo)

Un moment d’intense émotion. Ovationné par le public, Roman Yaremchuk a eu les larmes aux yeux, dimanche soir, au moment d’entrer en jeu lors de la rencontre du championnat du Portugal entre Benfica et Vitoria Guimaraes (3-0).

Les sportifs, comme l’ensemble du peuple ukrainien, reçoivent des marques de soutien venues d’un peu partout dans le monde depuis le début de la guerre menée en Ukraine par la Russie. Comme ce fut le cas pour l’attaquant de Benfica. Remplaçant au coup d’envoi, Roman Yaremchuk a été lancé à l’heure de jeu par son entraîneur Nelson Verissimo à la place de Darwin Nunez.

Et au moment de fouler la pelouse du stade de la Luz, il a été acclamé et son nom a été scandé par l’ensemble des spectateurs présents dans les tribunes, dont certains ont brandi le drapeau de l’Ukraine. Son coéquipier Jan Vertonghen lui a même cédé son brassard de capitaine en lui plaçant autour du bras. Très touché par l'accueil qui lui a été réservé, le n°15 de Benfica a été submergé par l’émotion et a eu du mal à retenir ses larmes.

Roman Yaremchuk avait affiché son soutien à son pays, en milieu de semaine, en Ligue des champions. Après son but égalisateur inscrit face à l’Ajax Amsterdam en 8e de finale aller (2-2), il avait retiré son maillot pour laisser apparaître un t-shirt noir avec un symbole pro-Ukraine.