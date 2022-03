Guerre en Ukraine : La Russie privée de l’organisation du Mondial de volley-ball

Les sanctions continuent de pleuvoir contre la Russie dans le monde du sport. Après avoir notamment été exclu de la prochaine Coupe du monde de football au Qatar, le pays s’est vu retirer, ce mardi, l’organisation du Mondial de volley-ball, prévu du 26 août au 22 septembre.

L’équipe de France, championne olympique en titre, et sa star Earvin Ngapeth avaient été très clairs. Il était hors de question pour eux de disputer la compétition en Russie. Une prise de position partagée par la Pologne, championne du monde. Et les deux nations ont finalement été entendues par la Fédération internationale de volley. Longtemps silencieuse, la FIVB a annoncé qu’elle allait confier l’organisation du Mondial à un autre pays.

«Le conseil d'administration de la FIVB est arrivé à la conclusion qu'il serait impossible de préparer et d'organiser les Championnats du monde en Russie en raison de la guerre en Ukraine», a indiqué dans un communiqué l’instance, désormais à la recherche «d’un ou des pays hôtes alternatifs».

La FIVB, qui a également annulé les étapes russes de la Ligue des nations, ne s’est en revanche pas prononcée sur l’éventuelle participation de l’équipe de Russie, vice-championne olympique, à ce Mondial.

En outre, les Russes sont bannis de nombreux autres sports (Badminton, ski, rugby, hockey sur glace, patinage). Et il n’y aura plus de combats de boxe professionnels dans un pays déjà privé de son Grand Prix de Formule 1 de Sotchi et de la finale de la Ligue des champions, qui se jouera le 28 mai prochain au Stade de France.