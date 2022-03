Guerre en Ukraine : Opposée à une Russe, Elina Svitolina se retire du tournoi de Monterrey

Elina Svitolina devait faire son entrée en lice, ce mardi, à Monterrey. Mais la joueuse ukrainienne a décidé de se retirer du tournoi mexicain car elle devait affronter la Russe Anastasia Potapova. Elle a également indiqué qu’elle ne jouerait plus contre des adversaires Russes et Biélorusses.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, Elina Svitolina est très active sur les réseaux sociaux. Elle multiplie les messages de soutien envers son pays et le peuple ukrainien. La femme de Gaël Monfils s’est même engagée à reverser les primes de ses futurs tournois «pour aider l’armée et les humanitaires» à défendre l’Ukraine. Mais ce ne sera pas pour tout de suite.

Alors qu’elle était engagée, cette semaine, au tournoi WTA de Monterrey, elle a renoncé à jouer contre la Russe Anastasia Potapova. «Je ne jouerai pas à Monterrey, ni aucun match face à une joueuse russe ou biélorusse tant que nos organisations n’auront pas pris la décision nécessaire», a écrit Elina Svitolina, qui attend que la WTA, l’ATP et l'ITF, instances qui gèrent le tennis mondial, suivent les recommandations du CIO «d’accepter les ressortissants russes ou biélorusses seulement en tant qu’athlètes neutres, n’affichant pas de symboles, de couleurs, de drapeaux ou d’hymnes de leur nation».

«Je ne blâme pas les athlètes russes. Ils ne sont pas responsables de l’invasion de notre pays. De plus, je tiens à rendre hommage à ceux qui, avec courage, ont pris position contre la guerre. Leur soutien est essentiel», a ajouté la 15e joueuse mondiale. Comme elle, d’autres joueuses ont déploré l’absence de réaction de la WTA. Ses compatriotes ukrainiennes Marta Kostyuk (54e) et Lesia Tsurenko (127e) ont notamment réclamé «que la WTA condamne dès maintenant le gouvernement russe et annule tous les tournois organisés en Russie.»