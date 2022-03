Un joueur turc refuse de porter un maillot contre la guerre en Ukraine

Depuis bientôt une semaine et la guerre menée par la Russie, l’Ukraine reçoit du soutien venu du monde en entier. Notamment dans le monde du sport. Mais un joueur d’Erzurumsport, qui évolue en 2e division turc, s’est distingué en refusant de porter un maillot contre la guerre en Ukraine.

Dimanche, pour le mach de la 27e journée, contre Ankaragucu (0-1), tous les coéquipiers d’Aykut Demir sont entrés sur la pelouse avec un t-shirt «non à la guerre» sur les épaules.

Mais le capitaine et défenseur d’Erzurumsport a lui refusé de le porter. Un choix fortement contesté et qui lui a valu de nombreuses critiques.

@FIFAcom @UEFAcom



Dear Federations!



Please cancel the licence of player called "Aykut Demir" captain of ErzurumSpor FC in the Turkish Football League. He does not deserve it as he refuse to wear the shirt dening the war in Ukraine.https://t.co/icoQKZuX6P

— Tulga Eren (@TulgaEren) February 27, 2022