Guerre en Ukraine : Elina Svitolina a finalement joué avec une tenue aux couleurs de son pays et versera ses gains à l’armée

Elle était «en mission pour son pays». Après avoir menacé de boycotter sa rencontre du 1er tour du tournoi de Monterrey (Mexique) contre la Russe Anastasia Potapova, Elina Svitolina s’est finalement présentée sur le court, dans la nuit de mardi à mercredi, avec une tenue aux couleurs de l’Ukraine et s’est facilement imposée en deux sets (6-1, 6-2).

«Je ne jouerai pas à Monterrey, ni aucun match face à une joueuse russe ou biélorusse tant que nos organisations n’auront pas pris la décision nécessaire», avait prévenu Elina Svitolina. Elle attendait que la WTA, l’ATP et l’ITF suivent les recommandations du CIO «d’accepter les ressortissants russes ou biélorusses seulement en tant qu’athlètes neutres, n’affichant pas de symboles, de couleurs, de drapeaux ou d’hymnes de leur nation».

Cela a été chose faite mardi en fin de journée. Dans un communiqué, l’ATP et la WTA ont indiqué que les Russes et les Bélarusses pourraient continuer de participer aux tournois, mais «pas sous le drapeau» de leur pays «jusqu'à nouvel ordre». Face à cette décision, Elina Svitolina n’a pas mis sa menace à exécution et a joué sa rencontre du 1er tour du tournoi mexicain. Et en soutien à l’Ukraine, elle était vêtue d’une jupe bleue et d’un t-shirt jaune.

Hand on heart





The No.1 seed @ElinaSvitolina is through in straight sets in Monterrey.#AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/hk74huvgaz — wta (@WTA) March 2, 2022

Sur le plan sportif, la femme de Gaël Monfils, tête de série n°1, n’a eu aucun mal à se défaire de la jeune Russe de 20 ans (115e mondiale), qu’elle a battue en à peine 1 heure. Et à l’issue de sa victoire, elle a confirmé qu’elle reverserait les gains remportés dans le tournoi à l’armée ukrainienne. «Toutes les primes que je gagne ici iront à l'armée, alors merci pour le soutien», a déclaré les larmes aux yeux Elina Svitolina, qui a porté plusieurs fois sa main droite au niveau de son cœur après sa victoire.

Au prochain tour, elle sera opposée à la Bulgare Viktoriya Tomova, tombeuse de la Française Diane Parry (6-4, 6-0) au 1er tour.