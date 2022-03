Guerre en Ukraine : Le club russe de Kranodar suspend le contrat de huit joueurs, dont celui d’un Français

Une conséquence de la guerre en Ukraine ? Le club russe de Krasnodar a annoncé, ce jeudi, la suspension des contrats de huit joueurs étrangers, dont celui du milieu de terrain français Rémy Cabella.

L’ancien marseillais avait rejoint Krasnodar à l’été 2019, devenant l’un des joueurs majeurs de la formation russe. Depuis le début de cette saison, il a notamment été titulaire à 16 reprises avec l’actuel 6e du championnat russe, marquant 4 buts et délivrant 6 passes décisives. Mais l’aventure devrait se terminer plus tôt que prévu avec le club situé proche de la frontière ukrainienne. Alors que son contrat s’achevait à la fin de la saison, il a vu son bail être suspendu.

Sept autres joueurs sont concernés. C’est également le cas des Brésiliens Wanderson et Kaio, du Colombien Jhon Cordoba, de l’Equatorien Cristian Ramirez, du Paraguayen Junior Alonso, du Norvégien Erik Botheim et du Suédois Viktor Claesson. Et ces suspensions sont une étape précédant une résiliation, a précisé Krasnodar. En attendant qu’elle soit effective, les joueurs concernés ne peuvent pas s’engager avec un autre club.

Si Krasnodar n’a pas donné les raisons de cette décision, elle serait liée à la guerre menée en Ukraine par la Russie. Et malgré ce conflit, qui dure depuis une semaine, le championnat russe n’a pas été interrompu, alors que l’UEFA et la FIFA ont décidé d’exclure tous les clubs russes de leurs compétitions jusqu’à nouvel ordre. L’équipe de Russie a ainsi été exclue de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Mais la Fédération russe a décidé de faire appel de cette décision et de saisir le TAS.