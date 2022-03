Jeux Paralympiques 2022 : Dates, retransmission TV, décalage horaire… Tout savoir sur la compétition à Pékin

Deux semaines après la fin des Jeux Olympiques, Pékin (Chine) accueille la 13e édition des Jeux Paralympiques d’hiver, qui sera organisée du vendredi 4 au dimanche 13 mars. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la compétition.

Quelles dates ?

Contrairement aux JO, qui durent un peu plus de quinze jours, les Jeux Paralympiques se déroulent sur une dizaine de jours. Alors que la cérémonie d’ouverture aura lieu le vendredi 4 mars, les épreuves commenceront le samedi 5 mars avant de s’achever le dimanche 13 mars, date de la cérémonie de clôture.

A quelle heure suivre la cérémonie d’ouverture ?

La cérémonie d’ouverture de ces Jeux Paralympiques commencera à 13h. Elle se déroulera au stade national de Pékin et sera à suivre sur France 3.

Quel décalage horaire ?

Entre Paris et Pékin, il y a 7 heures de décalage horaire.

Combien d’athlètes français ?

Ils seront au total 19 athlètes tricolores, dont 4 guides, à défendre les couleurs de la France dans la capitale chinoise. En raison de la guerre en Ukraine, la Russie et la Biélorussie ont été exclues de ces Jeux Paralympiques.

Quel porte-drapeau pour la France ?

Triple champion olympique en 2018 (fond et biathlon), Benjamin Daviet a été désigné pour être le porte-drapeau de la délégation française lors de la cérémonie d’ouverture.

Quel objectif de médailles pour la France ?

Les Bleus vont tenter de faire aussi bien qu’il y a quatre ans à Pyeongchang, où ils avaient décroché au total 20 médailles (7 en or, 8 en argent et 5 en bronze), permettant à la délégation française de terminer au 4e rang du tableau des médailles.

Combien de sports ?

Six sports sont au programme de ces Jeux paralympiques avec le hockey sur luge et curling (Pékin), le biathlon, le ski de fond et le snowboard (Zhangjiakou), et enfin les épreuves de ski alpin (Yanqing).

Quelle retransmission TV ?

Ces Jeux Paralympiques seront à suivre sur France Télévisions, qui proposera près de 60 heures de programmes sur ses antennes. Chaque jour, les épreuves seront retransmises en direct sur France 3 de 6h30 à 11h30. L’intégralité des épreuves sera disponible sur France.TV.