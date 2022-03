Ligue 1 : Nice bat le PSG dans les dernières minutes (1-0)

Le PSG ira à Madrid lesté d'une défaite concédée dans les dernières minutes à Nice (1-0), ce samedi 5 mars, pour la 27e journée de Ligue 1, à force d'avoir trop voulu s'économiser pour son 8e de finale retour de Ligue des champions.

Une demi-volée d'Andy Delort (88e) au bout d'un contre, amorcé après une perte de balle de Neymar, a coûté au PSG sa troisième défaite en Ligue 1 de la saison. Kylian Mbappé, suspendu, lui a beaucoup manqué. Si dans l'autre match de la journée, Brest à gagné à Lens (1-0), qui risque le décrochage dans la course à l'Europe en fonction des résultats de dimanche, ce Nice-PSG ne change pas beaucoup le classement du Paris Saint-Germain.

Le leader compte toujours 13 longueurs d'avance en tête sur son vainqueur du jour, mais cet échec peut faire mal au moral à quatre jours d'aller défendre son avantage de l'aller à Madrid (1-0). Quinze jours plus tôt, le PSG avait aussi perdu à Nantes.

«Il ne faut pas s'inquiéter, on est premier, a prévenu le capitaine Marquinhos au micro de Canal Plus, mais il ne faut pas que ce soit une habitude de commencer à perdre à l'extérieur.» Le PSG n'a jamais réussi à battre le Gym cette saison, après le 0-0 de l'aller, et le nouveau nul vierge en Coupe de France, perdu aux tirs au but (6-5), en 8e de finale. Nice, déjà qualifié en semaine pour la finale de la Coupe de France en battant un autre club d'Île de France, Versailles (2-0).