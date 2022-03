Guerre en Ukraine : un combattant MMA ukrainien torturé par des néo-nazis pour s'être entraîné dans un club tchétchène

Un groupe néo-nazi ukrainien a torturé un combattant MMA ukrainien pour s’être entraîné dans un club tchétchène.

Originaire de Kiev, Maxim Ryndovskiy a été capturé par cette milice et certaines vidéos, sur lesquelles son visage n’est pas visible, le montrent en pleine torture. Beaucoup l’ont reconnu avec les différents tatouages présents sur le corps.

Video has emerged of MMA fighter Maxim Ryndovskiy being tortured by



Ukraine Nazis in Kiev. All because he trained with Russian MMA fighters/gym. (Link Online) pic.twitter.com/fasufo5fSe

— Comrade Heather (@he_at_her_11_) March 6, 2022