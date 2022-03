Kurt Zouma : une banderole «Cats Lives Matter» survole Anfield pendant Liverpool-West Ham (vidéo)

L’affaire Kurt Zouma continue de faire parler en Angleterre. Ou du moins d’attiser le sarcasme des supporters. Juste avant le coup d'envoi du match de Premier League entre Liverpool et West Ham, une banderole attachée à un avion a survolé Anfield avec l’inscription «Cats Lives Matter».

Les fans anglais ne manquent jamais d’imagination quand il s’agit de chambrer l’équipe adverse. La preuve avec cette banderole des supporters de Liverpool à destination de Kurt Zouma, une nouvelle fois tancé tout juste un mois après la diffusion d’une vidéo dans laquelle il maltraite l’un de ses deux chats.

Ce message est une référence au slogan antiraciste «Black Lives Matter» qui a fait le tour du monde après le décès de George Floyd aux Etats-Unis en 2020. Mas l’international français, titulaire au sein de la défense de West Ham, n’a pas été visé uniquement par cette banderole. Un chat géant a également été aperçu dans les tribunes avec l’inscription «Kick me» (frappe moi).

Sur le terrain, Liverpool s’est imposé grâce à un but de Sadio Mané (1-0). Avec ce succès, les hommes de Jürgen Klopp sont revenus à six points de Manchester City, avec un match en moins par rapport aux Citizens. De son côté, West Ham reste à la 5e place et se retrouve menacé par Arsenal et Tottenham.