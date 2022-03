OM-Monaco (0-1) : Marseille perd gros dans la course à la Ligue des champions

L'OM a été battu par Monaco (0-1), dimanche en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Désormais troisièmes, les Marseillais laissent Nice deuxième derrière le PSG et voient Rennes revenir à un point dans la course.

Rien ne va plus pour les Phocéens. Les hommes de Jorge Sampaoli ont enchaîné un troisième match sans victoire en championnat (défaite contre Clermont, match nul à Troyes) et au terme de cette nouvelle journée ont perdu une place au classement. La faute à un manque de réalisme criant à domicile. Pourtant, une nouvelle fois, les supporters marseillais avaient mis les moyens (comme toujours) pour mettre dans les meilleures conditions leurs joueurs, qui évoluaient sous les yeux du propriétaire Frank McCourt.

Mais malheureusement, c’est une énorme bronca qui est descendue des travées du Vélodrome au coup de sifflet final pour accueillir cette défaite contre des Monégasques qui ont parfaitement joué le coup.

Rennes revient à un point

Et pourtant, en première période, l’OM affichait un bon visage. Sauf que les Marseillais n’ont jamais été dangereux devant le but adversaire. «On a contrôlé le match en première période mais il nous a manqué quelque chose devant le but, a d’ailleurs souligné Arkadiusz Milik. On n’a pas eu de franches occasions et ce n’est pas la première fois.»

En seconde période, l’attaquant polonais et ses coéquipiers étaient punis par but de Gelson Martins (58e). Une réalisation qui permet à l'ASM de revenir à la 8e place, à 6 points du podium et de son adversaire.

«C’est sûr que ça fait ch*** de perdre encore à domicile mais on va vite revenir, a confié William Saliba. C’est un coup dur, mais on n’a pas le droit de lâcher… En 1ere mi-temps on a bien joué, on n’a pas su marquer, et en 2e ils nous ont puni directement quand ils ont eu une action. On a un prochain match jeudi (contre Bâle en Ligue Europa Conférence), on va essayer de faire un bon match à domicile.»

Troisième, l’OM voit Nice, vainqueur du PSG la veille, prendre la deuxième place. Et désormais, Rennes, quatrième, est un petit point. Le club marseillais enchaînera ensuite à Brest, dimanche prochain avant de recevoir Nice la semaine suivante. De quoi s'inquiéter…