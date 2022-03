Ski alpin : la Française Tessa Worley s’offre le géant de Lenzerheide

Tessa Worley a remporté une victoire de prestige en remportant le géant de Coupe du monde de Lenzerheide (Suisse) dimanche devant la vice-championne olympique italienne Federica Brignone et la championne olympique suédoise Sara Hector.

La Française, troisième après la première manche, a su dompter notamment le terrible mur de départ en deuxième manche pour s'imposer pour la deuxième fois dans la station des Grisons après 2018.

A 32 ans, elle s’offre la 16e victoire de sa carrière en Coupe du monde, la deuxième cette saison.

«Je suis super heureuse, c'était une belle journée. Je me sentais confiante, je voulais attaquer. Je ne me suis pas posé de question, c'était l'attaque à 100%, je savais que j'étais rapide, ça a payé», a confié Tessa Worley après la course.

Il s’agit du quatrième podium cette saison pour la double championne du monde de la spécialité (2013 et 2017), qui revient à 55 points de Sara Hector au classement du géant. Il reste deux courses à disputer dans la spécialité avant la fin de saison.

Avec 16 victoires en géant dans sa carrière, Worley devient la 2e skieuse la plus victorieuse de l'histoire de la discipline à égalité avec l'Autrichienne Annemarie Moser-Pröll, derrière la Suissesse Vreni Schneider (20).