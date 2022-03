Vidéo : Une violente bagarre éclate entre supporters au Mexique et fait plus d’une vingtaine de blessés

La rencontre a viré au drame. Alors que Querétaro recevait l’Atlas de Guadalajara, ce samedi, pour la 9e journée du championnat du Mexique, une violente bagarre dans les tribunes a fait au moins 22 blessés dont deux graves, provoquant l’interruption du match ainsi que la suspension du championnat.

Les affrontements entre les supporters ont éclaté peu après l’heure de jeu. A ce moment de la partie, l’Atlas, champion sortant du dernier tournoi d’ouverture, menait au score depuis la 30e minute grâce à un but de Julio Furch. Les joueurs sont immédiatement rentrés au vestiaire, tandis que le public a été autorisé par les rares agents de sécurité présents dans le stade, débordés par la situation, de se réfugier sur la pelouse.

#Mexico : At least 17 dead and dozens injured in serious clashes between fans, during the football championship match (Liga MX), between Querétaro and Atlas clubs at Corregidora Stadium. The referee stopped the match in the 63rd minute#Russia_Ukraine_War pic.twitter.com/qZBE6rkpwd

