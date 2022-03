Guerre en Ukraine : un ancien joueur d’Arsenal a également pris les armes

Comme plusieurs anciens sportifs avant lui, il a rejoint les rangs de l’armée ukrainienne. L’ex-footballeur Oleg Luzhny, passé par Arsenal au cours de sa carrière, a décidé de prendre les armes pour défendre son pays contre la guerre menée par la Russie depuis une dizaine de jours.

Son nom n’est pas le plus connu. Mais Oleg Luzhny a évolué pendant quatre ans à Arsenal (1999-2003), après avoir joué pendant dix saisons au Dynamo Kiev. Il a même été sacré champion d’Angleterre avec les Gunners en 2002, et décroché une Cup et deux Community Shield. Et après être devenu entraîneur à l’issue de sa carrière, celui qui a porté le brassard de capitaine de l’équipe d’Ukraine à 39 reprises, n’a pas hésité à braver le danger et à rejoindre la «Force de défense territoriale», qui lutte contre la présence russe en Ukraine.

Dans une interview au Mirror, il a détaillé son quotidien et les conditions de vie pour le moins difficile dans son pays. «La situation est très tendue, la sirène retentit trois ou quatre fois par jour. Les gens doivent se précipiter frénétiquement vers les abris anti-bombes, des femmes avec des enfants en bas âge, qui ne comprennent pas ce qui se passe, ils sont terrifiés. Des villes et des villages entiers sont bombardés et détruits, les gens sont privés de gaz, d’électricité, d’eau et de nourriture», a-t-il confié, en indiquant qu’il avait reçu le soutien de ses anciens coéquipiers français Patrick Vieira et Gilles Grimandi.

Au cours de l’entretien, l’ancien international ukrainien a également approuvé les sanctions prises à l’égard de la Russie et de ses sportifs, dont une majorité s’est murée dans le silence plutôt que de dénoncer les actions de Vladimir Poutine. «Ceux qui sont impliqués dans le sport font partie d’une nation. Lorsque la nation élit le président, elle porte également la responsabilité des actions de celui qui est élu. S’ils se taisent, cela signifie qu’ils soutiennent ce qui se passe actuellement : l’invasion d'un pays pacifique», a lancé Oleg Luzhny, déterminé à ne rien lâcher, à l’image du peuple ukrainien, pour «avoir la meilleure issue possible à cette guerre.»