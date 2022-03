Jeux Paralympiques 2022 : Cécile Hernandez et Arthur Bauchet en or à Pékin

L’équipe de France poursuit sa belle moisson de médailles à Pékin. Au troisième jour des Jeux Paralympiques dans la capitale chinoise, Arthur Bauchet, sur le super combiné (catégorie debout), et Cécile Hernandez, en snowboard cross, ont brillé, ce lundi, pour décrocher l’or.

Arthur Bauchet vit des débuts de Jeux rêvés. Deux jours seulement après son sacre sur la descente (catégorie debout), le jeune Français (21 ans) s’est offert un deuxième titre paralympique. Vainqueur de la manche de Super-G, il n’a pas tremblé sur le slalom pour devancer assez nettement le Finlandais Santeri Kiiveri (+ 4’’22) et le Néo-Zélandais Adam Hall (+ 4’’51) pour permettre à la délégation tricolore de remporter sa troisième médaille d’or.

Cette performance est une nouvelle consécration pour le skieur de Briançon, double champion du monde en janvier à Lillehammer et quadruple médaillé d’argent à Pyeongchang quatre ans plus tôt. «Je crois que je ne réalise pas. Dans l’aire d’arrivée, l’euphorie a pris le dessus. Les jambes m’ont vite rattrapé. Je vais bien profiter des deux jours de repos», a-t-il déclaré au micro de France Télévisions.

Quelques heures plus tôt, c’est Cécile Hernandez qui était montée sur la première marche du podium. Agée de 47 ans, la snowboardeuse, atteinte de sclérose en plaques, a décroché son tout premier titre paralympique après plusieurs médailles à Sotchi (2014) ainsi qu’à Pyeongchang (2018).

Avec ces nouveaux titres, la France occupe la cinquième place du classement des médailles avec cinq breloques, dont trois en or. Il y a quatre ans, à Pyeongchang, les Bleus avaient décroché au total 20 médailles (7 en or, 8 en argent et 5 en bronze) permettant à la délégation tricolore de terminer au 4e rang du tableau des médailles.