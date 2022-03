Guerre en Ukraine : Les joueurs étrangers évoluant en Ukraine et en Russie autorisés à jouer dans un autre club

La FIFA a autorisé les joueurs étrangers qui évoluent en Russie et en Ukraine à s’engager dans un autre club pour finir la saison.

Ainsi, les footballeurs et entraîneurs étrangers employés dans les championnats russe et ukrainien verront leurs contrats «suspendus» jusqu'à la fin de la saison et pourront librement s'engager ailleurs au printemps.

Ils auront donc «le droit de suspendre unilatéralement leur contrat de travail» jusqu'au 30 juin 2022, et pourront s'engager dans un autre championnat «au plus tard le 7 avril», même en étant hors des périodes de transfert.

D’anciens pensionnaires de Ligue 1 sont concernés comme Clinton N’Jie (Dynamo Moscou) ou encore Malcom et Dejan Lovren (Zénith Saint-Pétersbourg). Un autre joueur pourrait profiter de ce mercato improvisé : Samuel Gigot, du Spartak Moscou. Alors qu'il s'est engagé avec l'OM et a été prêté au club russe en janvier dernier, il aurait le droit de rompre son contrat et de rejoindre Marseille.

Les joueurs et entraîneurs étrangers en Ukraine bénéficieront de la même disposition, pour leur permettre «de travailler et percevoir un salaire» tout en «protégeant les clubs ukrainiens» mis à l'arrêt par les affrontements.

A noter que les joueurs mineurs fuyant l'Ukraine seront traités par la Fifa comme les mineurs réfugiés, accédant ainsi au marché international des transferts normalement fermé aux moins de 18 ans.