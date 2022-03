«Je ne regrette pas» : Le président de Barcelone revient sur le départ de Lionel Messi

Il y a un an, Joan Laporta était élu à la tête du FC Barcelone. L’occasion pour le président catalan de revenir sur l’année écoulée, marquée en grande partie par le départ l’été dernier de Lionel Messi, dans une interview diffusée sur Barça TV.

Après plus de 20 ans passés à Barcelone, l’Argentin a été contraint de quitter les Blaugrana en août dernier. Un déchirement pour le septuple Ballon d’or apparu en larmes lors de sa conférence de presse d’adieu avant de s’engager quelques jours plus tard avec Paris, où il a signé un contrat de deux ans plus une année en option. Si la décision a été difficile à prendre, Joan Laporta ne la regrette pas.

«Je ne regrette pas la décision prise avec Messi. Mais c’était la décision la plus triste de toutes. Je n’ai jamais voulu le faire, mais je ne suis pas désolé non plus. Je place l’institution au-dessus de tout, elle est même au-dessus des entraîneurs et du meilleur joueur de l’histoire du football. La réalité nous a dépassés», a confié le président catalan.

Alors que le Barça était en proie à d’importantes difficultés financières, et donc dans l’incapacité d’offrir une prolongation au natif de Rosario en fin de contrat, le dirigeant barcelonais a agi dans l’intérêt du club. «Nous avons mis l’institution au-dessus de tout, nous devions le faire à cause de la situation dont nous avions hérité. Peu importe la volonté qu’il y avait, nous nous sommes heurtés à la réalité», a ajouté Laporta.

Et s’il craignait pour le futur, il apparaît plus que jamais confiant pour l’avenir du FC Barcelone. «On pensait qu’après son départ il n’y aurait plus rien, mais l’histoire du Barca continue. Avec du travail et des décisions bien pensées, nous pouvons revenir sur le chemin du succès», a-t-il assuré.

Et les faits récents tendent à lui donner raison. Après un début de saison compliqué, avec une élimination dès la phase de groupes de la Ligue des champions, Barcelone a relevé la tête depuis la nomination de Xavi sur le banc à la place de Ronald Koeman. Le Barça reste sur huit matchs de rang sans défaite (6 victoires, 2 nuls) et est remonté à la 3e place de la Liga avec 15 points de retard sur le Real Madrid et 7 points sur le FC Séville.