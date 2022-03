Real Madrid-PSG : Mbappé, finale, Messi… Ce qu’il faut retenir de la conférence de Neymar et Pochettino

A la veille de Real Madrid-PSG, huitième de finale retour de Ligue des champions, Mauricio Pochettino et Neymar étaient en conférence de presse et se sont confiés sur plusieurs sujets.

Neymar a hâte d’affronter le Real Madrid

«Evidemment que j'avais ciblé ce match. C'est un match que les joueurs veulent jouer, il faut profiter de chaque minute de ces matchs. Ce sont des minutes qui ne se répéteront pas. Je me suis concentré et j'ai travaillé pour aider l'équipe. Je suis heureux et content. Je vais tout donner et tout faire demain. On doit avoir une mentalité très forte pour faire un grand match.»

Neymar et l’association avec Mbappé et Messi

«Je joue avec les mêmes jambes, de la même façon. Mais parfois, avec des joueurs de qualité, il faut se concentrer plus. On doit attaquer et défendre ensemble. Ce sont des choses qui peuvent nous aider à gagner la Ligue des champions si on joue ensemble. Si on joue ensemble, on a la possibilité de gagner le match mais pas seulement. On peut viser plus loin.»

Neymar a de bons souvenirs du Bernabeu

«J'ai pas mal de bon souvenirs. J'ai marqué des buts, fait des passes décisives. Jouer ici c'est toujours spécial et pas seulement pour moi. (…) C'est un match spécial pour moi et Lionel Messi car on a joué au Barça. Aussi pour Ramos qui est avec nous et pour qui c'était la maison. Mais on est motivés. On a l'envie de bien jouer demain et de marquer l'histoire du PSG.»

Neymar et la finale au Stade de France

«La finale est à Paris, c'est incroyable pour nous. Cela nous donne encore plus envie d'arriver en finale, plus que jamais. Mais on doit commencer dès mercredi. Cela fait longtemps que l'on travaille et mercredi c'est une étape vers notre objectif.»

Pochettino n’a pas choisi son gardien

«On va jouer avec un gardien. (…) On a deux gardiens tops. L'un jouera et l'autre attendra. Il y aura des déceptions et des critiques mais on est content de la manière dont on a géré tout cela jusqu'en mars. C'est positif d'avoir deux gardiens de ce niveau.»

Pochettino et la frayeur de Mbappé à l’entraînement

«On a parlé, il est bien. Au moment du coup il a crié de douleur et il a eu mal. Il pouvait marcher tranquillement deux heures après. J'espère qu'il pourra bien s'entraîner après la conférence de presse.»

Pochettino concernant le meilleur joueur du monde

«Je pense que Lionel Messi est le meilleur joueur du monde avec sept Ballons d’or. Après nous avons des joueurs comme Kylian Mbappé qui postulent pour être le meilleur du monde. Kylian Mbappé fait partie des meilleurs joueurs du monde.»