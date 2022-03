Ligue des champions : composition, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur Real Madrid-PSG

Trois semaines après sa victoire à l’aller (1-0), le PSG se déplace, ce mercredi, sur la pelouse du Real Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des champions avec pour objectif de décrocher sa qualification pour les quarts. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre.

La composition probable du PSG

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Verratti, Danilo Pereira, Gueye (ou Paredes) - Messi, Neymar, Mbappé

La composition probable du Real Madrid

Courtois - Carvajal, Militao, Nacho, Alaba - Modric, Kroos (ou Camavinga), Valverde - Vinicius, Asensio, Benzema

L’arbitre

Danny Makkelie (39 ans) a été désigné pour diriger ce 8e de finale retour entre le Real Madrid et le PSG. Par le passé, l’arbitre néerlandais a croisé à deux reprises le club parisien. C’était lors de la phase de groupes la saison dernière. Il avait arbitré le match contre le RB Leipzig au Parc des Princes (1-0) avant d’officier quelques semaines plus tard face au club turc du Basaksehir Istanbul (5-1). Il a également dirigé le Real Madrid à deux reprises la saison passée, en 8e de finale retour face à l’Atalanta Bergame (3-1) et contre Chelsea en demi-finale aller (1-1).

Le stade

Le stade Santiago Bernabeu est toujours en pleine rénovation. Alors que sa capacité sera supérieure à 80.000 places une fois les travaux terminés, le Real Madrid espère pouvoir accueillir au moins 60.000 spectateurs pour la réception du PSG. Une équipe parisienne qui connaît des difficultés à l’extérieur cette saison. Les coéquipiers de Marquinhos n’ont remporté aucun de leurs trois matchs en déplacement en Ligue des champions avec des matchs nuls sur le terrain de Bruges (1-1) et de Leipzig (2-2) et un revers à l’Etihad Stadium contre City (2-1). En championnat, leurs trois défaites ont été concédées loin du Parc des Princes (Rennes, Nantes, Nice).

Le match aller

Au Parc des Princes, les Parisiens ont dominé une grande partie de la rencontre, mais ils ont longtemps buté sur Thibaut Courtois. A l’image de Lionel Messi, qui a vu son penalty être repoussé par le gardien belge. Mais la délivrance est venue au bout du temps additionnel au terme d’un exploit de Kylian Mbappé.

Les différents scénarios

Vainqueur au match aller grâce à un but de Kylian Mbappé dans les arrêts de jeu (1-0), Paris sera qualifié en cas de victoire ou de match nul dans la capitale espagnole. Une défaite par un but d’écart serait synonyme de prolongations alors que les hommes de Mauricio Pochettino seront éliminés en cas de défaite par au moins deux buts d’écart.

La diffusion TV

Ce 8e de finale retour de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ et RMC Sport 1.