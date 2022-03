OM-Bâle (Ligue Europa Conférence) : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’OM reçoit le FC Bâle en huitième de finale aller de Ligue Europa Conférence jeudi 10 mars. Voici le programme TV complet.

Une bouffée d’oxygène. Avec une série de trois rencontres sans connaître la victoire, une deuxième place perdue et la menace de perdre sa présence sur le podium en Ligue 1, Marseille va tenter de s’offrir un regain de confiance sur la scène européenne avec la réception de la formation suisse.

Après avoir gagné sa place lors des barrages contre Qarabagh, la formation olympienne a tiré les Bâlois. Une aubaine, même s’il ne faudra pas les sous-estimer, pour parvenir à se hisser en quarts de finale. Alors que les supporters commencent à gronder, les joueurs devront tenter de calmer l’incendie.

«C’est important d’être uni, a confié Jorge Sampaoli en conférence de presse mercredi. Il faut faire en sorte que sur le terrain et dans les tribunes, tout le monde pense à ce qui est bon pour le club. Peu importe qui est sur le terrain et dans le onze de départ, il faut réussir à être uni. (...) Ce que l'on veut et ce dont on a besoin c'est vraiment de soutien et d'être poussé. Surtout les jeunes. L'équipe a connu beaucoup de changements avec des joueurs qui sont partis. On a tendance parfois à perdre un peu nos objectifs vers la fin et il faut vraiment réussi à inverser cela.»

Programme TV

OM-Bâle

Huitième de finale aller

Ligue Europa Conférence

Jeudi 10 mars

21h sur Canal+Sport et W9