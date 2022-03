Porto-Lyon (0-1) : l'OL prend une option pour les quarts de finale

Lyon est allé s'imposer sur la pelouse du FC Porto (0-1), mercredi, en huitième de finale aller de la Ligue Europa grâce à un but de Lucas Paqueta. Les Gones prennent une belle option avant le match retour à domicile dans une semaine.

Un avantage précieux. Le club rhodanien a réalisé un match plein – même s’il aurait pu marquer plus de buts dans cette partie –. Entre les tentatives de Léo Dubois, Moussa Dembélé et Karl Toko-Ekambi, les hommes de Peter Bosz ont sûrement dû se dire qu’ils allaient repartir sans le moindre but de ce déplacement au Portugal.

Il aura fallu attendre l’heure de jeu et un débordement de Toko Ekambi qui a servi Dembélé qui a lui-même talonné pour qui a ouvert le score d'un plat du pied droit (1-0). Un but d'abord refusé pour une position de hors-jeu avant d'être validé avec recours à l'arbitrage vidéo.

La VAR qui sera bénéfique aux Lyonnais par deux fois ensuite. D’abord en annulant un penalty pour Porto à la suite d'une main de Paqueta dans la surface après un mauvais contrôle du meneur de jeu (65e). Puis dans le temps additionnel, lorsque Mbemba a fait trembler leurs filets au bout du temps additionnel, mais le but a été annulé pour une position de hors-jeu (90e+5).

Forts de ce succès, le premier face au FC Porto en cinq confrontations européennes, Lyon pourra aborder le match retour, le 17 mars, avec un avantage qui pourrait s'avérer précieux.