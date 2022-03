Kylian Mbappé : la première réaction de l’attaquant français après l’élimination du PSG en Ligue des champions

Il est sorti du silence. Au lendemain de la terrible élimination du PSG en 8e de finale retour de la Ligue des champions contre le Real Madrid, Kylian Mbappé s’est exprimé, sur les réseaux sociaux, sur ce fiasco qui devrait sceller son avenir.

S’il y a un joueur parisien qui n’a rien à se reprocher, c’est bien lui. A l’aller au Parc des Princes, comme au retour à Santiago Bernabeu, le champion du monde 2018 a été irréprochable. Après avoir offert la victoire dans les arrêts de jeu dans l’enceinte parisienne, il a ouvert le score dans la capitale espagnole.

Mais ses deux buts ainsi que sa détermination n’ont pas suffi. Les Parisiens ont craqué mentalement dans la dernière demi-heure de la rencontre sur la pelouse madrilène et ont été éliminés par les coéquipiers de Karim Benzema, auteur d'un triplé. Une élimination vécue comme une nouvelle désillusion par le n°7 parisien, qui n’a pas caché sa déception. «La Ligue des champions était un grand objectif pour nous, mais nous avons échoué», a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Mais s’il a été très touché, il est focalisé sur la fin de saison et les derniers matchs, qui pourraient être ses derniers sous le maillot parisien, avec l’objectif d’aller décrocher le titre de champion de France. «La saison n’est pas terminée et quoi qu’il arrive nous resterons soudés et déterminés jusqu’au dernier match de la saison, a-t-il ajouté. Merci aux supporters qui nous soutiennent et qui ont fait le déplacement.»

Des supporters qui devraient réserver aux partenaires de Marquinhos un accueil particulièrement houleux, dimanche, lors de la venue de Bordeaux (13h) pour le compte de la 28e journée de Ligue 1.