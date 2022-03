Paris-Nice : 18 abandons provoqués par un mystérieux «virus grippal»

Une hécatombe. Le peloton de Paris-Nice a connu une cascade d’abandons, ce jeudi, avant le départ de la 5e étape entre Saint-Just-Saint-Rambert (Loire) et Saint-Sauveur-de-Montagut (Ardèche). La faute à un mystérieux «virus grippal».

Ils étaient 154 coureurs à avoir pris le départ de la «Course au soleil», dimanche, dans les Yvelines (78). Ils ne sont plus que 126 à composer le peloton. Après une dizaine d’abandons lors des premiers jours de course, 18 cyclistes ont renoncé à s’aligner sur la ligne de départ de la 5e étape.

Parmi les non-partants figuraient notamment le Français Clément Champoussin, l’Italien Matteo Trentin, le Néerlandais Dylan Groenewegen et le Suisse Stefan Bissegger. «C’est une sorte de virus grippal qui circule dans le peloton», a indiqué Julien Jurdie, directeur sportif de l’équipe AG2R Citroën. Cette dernière avait déjà vu son leader Ben O’Connor abandonner, la veille, pour la même raison.

L’Allemand Nils Politt, les Belges Amaury Capiot, Jens Keukeleire, Jonas Rickaert, Tom Van Asbroeck et Yves Lampaert, le Suisse Gino Mäder, le Tchèque Zdenek Stybar, les Américains Dylan Vermaercke et Neilson Powless, le Norvégien Carl Frederik Hagen, le Canadien James Piccoli, l’Italien Kristian Sbaragli et l’Australien Jay Vine sont les autres coureurs à avoir quitté la course.