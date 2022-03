Pays de Galles-France, tournoi des 6 Nations : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le XV de France se déplace au Pays de Galles, ce vendredi 11 mars, pour la 4e journée du Tournoi des 6 nations. Voici le programme TV complet.

Les Bleus peuvent croire au premier Grand Chelem depuis 2010. Présentés comme les favoris, les hommes de Fabien Galthié ont remporté leurs trois premières rencontres dans le tournoi contre l’Italie (37-10), l’Irlande (30-24) et en Ecosse (17-36). Et ils vont tenter d’enchaîner au Millennium de Cardiff face aux Gallois tenants du titre (1 victoire, 2 défaites) avant de recevoir l’Angleterre pour le dernier match (19 mars).

Pour ce rendez-vous, les Tricolores seront privés de Damian Penaud et Romain Taofifenua, testés positifs au Covid-19. Mais ils pourront compter sur le retour de Gabin Villière, qui avait manqué le dernier déplacement à Murrayfield en raison d’une blessure au visage.

Et le Toulonnais (26 ans, 10 sélections), qui avait inscrit un triplé face à l’Italie (37-10), est motivé. «On sait que le Pays de Galles sera un gros morceau. Mais on y va pour gagner. On sait que ce sera un gros combat, d’autant plus à l’extérieur contre le champion en titre. Il faudra faire avec, être confiant et surtout concentré pour ce match», a-t-il confié.

En cas de succès, le XV de France se rapprocherait du titre qu’il n’a plus remporté depuis 2010, date à laquelle il avait également réalisé son dernier Grand Chelem.

Programme TV

Pays de Galles-France



Vendredi 11 mars



4e journée du Tournoi des 6 nations



A partir de 21h en direct sur France 2