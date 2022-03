PSG : la ferme mise au point de Neymar après sa supposée altercation avec Donnarumma

L’ambiance était morose, mercredi, dans le vestiaire du PSG après la défaite et l’élimination contre le Real Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Mais les esprits ne se seraient pas échauffés et il n’y aurait pas eu d’altercation entre Gianluigi Donnarumma et Neymar, comme annoncé par la presse espagnole.

Au coup de sifflet final, le ton serait monté entre les deux coéquipiers. Le Brésilien aurait reproché au gardien italien son erreur sur l’égalisation de Karim Benzema, avant que l’ancien portier de l’AC Milan n’accuse le n°10 parisien d’avoir perdu le ballon sur le 2e but madrilène. Après les reproches de chacun, ils auraient ensuite été sur le point d’en venir aux mains et auraient dû être séparés par plusieurs joueurs, qui ont assisté à la scène.

Mais Neymar a démenti fermement avoir eu un quelconque accrochage avec Donnarumma. «Je déteste venir ici et parler des infos. Mais ça, c’est un mensonge. Il n’y a pas eu de bagarre dans les vestiaires !!! Les journalistes incompétents qui veulent se montrer, essayez la prochaine fois ok ?», a-t-il posté sur les réseaux sociaux.

Neymar dévoile son échange avec Donnarumma :





Donna : « Désolé pour hier. Cette info est inacceptable. »





Neymar : « Amigo! Tranquille! Ça peut arriver dans le foot… On est une équipe et on est avec toi. T’es encore très jeune et tu vas beaucoup gagner ! Relève-toi et continue » pic.twitter.com/KHQ0jA9r37 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 10, 2022

L’ancien joueur de Barcelone a également publié une capture d’écran d’un échange de message avec le gardien parisien. «Salut Ney. Désolé pour hier. Cette information est inacceptable», a envoyé Donnarumma à Neymar. Et le natif de Santos lui a répondu, en prenant sa défense.

«Tranquille ! Ça peut arriver dans le foot… On est une équipe et on est avec toi. T’es encore très jeune et tu vas beaucoup gagner ! Relève-toi et continue», lui a écrit Neymar. Et c’est ensemble que les Parisiens vont devoir se relever de ce nouveau désastre.