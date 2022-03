PSG : l’élimination va-t-elle sceller l’avenir de Kylian Mbappé ?

La nouvelle élimination du PSG en Ligue des champions pourrait avoir des conséquences directes sur l’avenir de Kylian Mbappé.

Alors qu’il a été incroyable à l’aller comme au retour (buteur dans les deux rencontres), l’attaquant parisien a fait fureur devant les supporters du Real Madrid, club pour lequel il rêve de jouer. Et avec le naufrage de son équipe, le risque de le voir porter les couleurs madrilènes dès la saison prochaine se rapproche de plus en plus.

Car désormais, la question se pose. Kylian Mbappé est-il prêt à passer outre cette nouvelle déception ou va-t-il décider de quitter le navire parisien cet été ?

L'opération Mbappé relancée par le Real ?

Alors qu’il avait réclamé des garanties sportives après les dernières désillusions en C1, Leonardo et le board parisien lui ont apporté Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Gianluigi Donnarumma, Georgino Wijnaldum, Sergio Ramos et surtout Lionel Messi. De quoi rêver enfin de triomphe en Ligue des champions, surtout avec une finale relocalisée à Saint-Denis, à quelques kilomètres de Bondy, sa ville natale.

Mais toutes les promesses de «rêver plus grand» avec le PSG se sont envolées en quelques mois. Entre les méformes de Ramos, le pâle niveau de Messi et Wijnaldum et l’erreur de Donnarumma mercredi soir… l’ex-monégasque aura peut-être à nouveau l’envie de faire ses bagages.

L’été dernier, le champion du monde 2018 voulait déjà rejoindre le Real Madrid. Le feuilleton avait duré jusqu’au 31 août. Les supporters l’ont pris en grippe mais, sur le terrain, il est toujours resté professionnel. Et cette saison, malgré la possibilité de le voir partir gratuitement dans quelques semaines, les supporters ont vu à chaque sortie qu’il était prêt à tout donner sous le maillot de la capitale.

D’ailleurs, encore mercredi soir, il a été le seul à pouvoir sortir la tête haute. Les fans madrilènes ne s’y sont pas trompés. Alors qu’ils l’ont d’abord applaudi avant la rencontre, ils ont scandé son nom à la fin du match.

«Mbappé, ta maison, le Bernabéu t'attend et tu sais où se vivent les nuits magiques», a posté l’ancien milieu du Real Madrid Guti sur Instagram. L’opération «Mbappé» est relancée.