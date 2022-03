PSG : l'UEFA ouvre une procédure disciplinaire après le violent accrochage de Nasser Al-Khelaïfi dans le vestiaire des arbitres

Après l’élimination du PSG contre le Real Madrid (3-1) en Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi, président du club parisien, aurait eu un vif accrochage avec les arbitres. L'UEFA a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire jeudi.

La désillusion a laissé place à la colère. Quelques minutes après la terrible catastrophe à Santiago-Bernabeu, le dirigeant, accompagné du directeur sportif Leonardo, aurait ainsi piqué une grosse colère. Selon des médias espagnols, il aurait tenté de se rendre dans le vestiaire des arbitres pour se plaindre.

En cause, entre autres, la décision sur le premier but de Karim Benzema (61e). Les Parisiens y voient une faute de l’attaquant français sur le gardien Gianluigi Donnarumma.

Et selon la radio Onda Cero, Nasser Al-Khelaïfi aurait menacé un des employés du Real Madrid qui était en train de filmer la scène. «Je vais te tuer !», aurait lancé un des décideurs parisiens.

Quelles sanctions ?

«Le président et le directeur technique du PSG ont eu un comportement agressif et ont essayé d'entrer dans le vestiaire des arbitres, a indiqué le média. Quand l'arbitre leur a demandé de partir, ils ont bloqué la porte, et le président a délibérément donné un coup dans le drapeau d'un des assistants.»

Un rapport rédigé par le corps arbitral mentionnerait un comportement agressif des dirigeants parisiens. L’UEFA aurait demandé à voir les images filmées.

« Le club réfute totalement les coups et insultes que la presse madrilène évoque, a de son côté indiqué Bruno Salomon, journaliste de France Bleu Paris sur Twitter. Il semble que oui les deux dirigeants ont demandé à voir l’arbitre. Un cameraman d’une TV du Real n’arrêtait pas de les suivre et de filmer leurs faits et gestes, ils lui ont demandé sèchement d’arrêter et ça a créé un mouvement devant la porte du vestiaire de l’arbitre.»

Selon L'Equipe, l'UEFA, choquée, a ouvert un cas disciplinaire «contre Nasser al-Khelaïfi et Leonardo et plus généralement contre le club parisien.»

Quelles conséquences auront ce cas disciplinaire ? Il pourrait y avoir des sanctions financières voire sportives pour le PSG. A moins que seuls Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo soient sanctionnés. Actuellement membre du comité exécutif de l’UEFA et président de l'association européenne des clubs (ECA), le président parisien pourrait perdre ses postes.