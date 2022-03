Jeux Paralympiques 2022 : Les Bleus terminent au pied du podium au tableau des médailles, la belle 2e place de l’Ukraine

Un final en apothéose. Pour le dernier jour des Jeux Paralympiques 2022 à Pékin, Arthur Bauchet, en slalom, et les fondeurs français Benjamin Daviet et Anthony Chalençon, sur le relais ski de fond, ont apporté respectivement une nouvelle médaille d’or et d’argent à la France, qui termine à la 4e place du tableau des médailles. La Chine a fini en tête devant… l’Ukraine.

A 21 ans, Arthur Bauchet ne pouvait pas rêver meilleure fin. Déjà auréolé de titres paralympiques dans la capitale chinoise (descente et super combiné), le skieur français s’est offert une 3e médaille d’or (slalom), la 7e pour la délégation tricolore. Grâce à ses performances, le jeune homme, qui a également décroché le bronze sur le slalom géant, a été désigné pour être le porte-drapeau français pour la cérémonie de clôture.

Porte-drapeau, la semaine dernière, lors de la cérémonie d’ouverture, Benjamin Daviet va lui aussi rentrer en France avec quatre médailles. Sacré en ski de fond (sprint) ainsi qu'en biathlon (individuel) et médaillé d’argent en fond distance moyenne, le Haut-Savoyard (32 ans) a décroché l’argent dans le relais de ski de fond avec Anthony Chalençon. Titrés à Pyeongchang en 2018, les deux partenaires ont été devancés par l’équipe ukrainienne.

A l’heure du bilan, l’équipe de France a achevé ces Jeux Paralympiques à la 4e place, comme il y a quatre ans en Corée du Sud, avec sept titres et un total de 12 médailles. C’est autant de médailles d’or qu’à Pyeongchang, mais moins de breloques (20 médailles au total). Pays hôte, la Chine a fini largement en tête du classement avec pas moins de 61 médailles (18 en or). Elle a devancé l’Ukraine. Malgré le contexte géopolitique et la guerre menée par la Russie, la délégation ukrainienne a terminé à une plus qu’honorable 2e place avec 29 breloques (11 en or). Avec 25 médailles (8 en or), le Canada a complété le podium.