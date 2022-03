Jeux Paralympiques 2022 : Un Français dispute sa manche de slalom en slip

Le rideau est tombé sur les Jeux paralympiques de Pékin. Et l’une des images de ce dernier jour dans la capitale chinoise restera la deuxième manche de slalom parcourue en slip, ce dimanche, par le Français Manoël Bourdenx.

Les Français ont fait le spectacle sur le slalom. Déjà sacré à deux reprises en Chine et également médaillé d’argent, Arthur Bauchet a décroché une 3e médaille d’or avant d’être désigné porte-drapeau français pour la cérémonie de clôture. Egalement en lice, Manoël Bourdenx s’est distingué d’une autre manière.

Le para-skieur (34 ans) a effectué son deuxième passage sur le slalom vêtu d’un slip, ainsi que de son dossard et d’une banderole pour l’égalité entre les athlètes olympiques et paralympiques. Celui qui est moniteur de ski, et qui participait à ses premiers Jeux paralympiques, a terminé à la 20e place de l’épreuve. Il avait également fini à la 13e place du géant et à la 12e place du super combiné.

Manoël Bourdenx a survécu à une terrible attaque de requin il y a cinq ans à Hawaï. S’il a eu la vie sauve, sa jambe a été complétement déchiquetée et il a dû être amputé. Mais cette attaque n’a pas altéré son amour pour le sport et la glisse. Il envisage même de surfer à nouveau dans les prochains mois.