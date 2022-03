Ligue 1 : Sous les sifflets, le PSG déroule face à Bordeaux (3-0)

Cette victoire ne suffira pas à atténuer la colère des supporters. Quatre jours après le fiasco et l’élimination en 8e de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, le PSG a battu, ce dimanche, les Girondins de Bordeaux en Ligue 1 (3-0) dans une ambiance pour le moins austère au Parc des Princes.

Marquinhos et ses coéquipiers ont été accueillis par des sifflets d’une très large partie du public parisien, qui garde en travers de la gorge la déroute à Santiago Bernabeu. Un courroux particulièrement intense au moment de l’annonce de la composition de l'équipe parisienne. Et deux joueurs ont été pris plus en grippe que les autres : Neymar et Lionel Messi ont été copieusement conspués par les fans parisiens. Recue phare de l'été, le septuple Ballon d'or a rarement été autant chahuté durant sa carrière.

Seul Kylian Mbappé a été épargné par les sifflets et les invectives. Il a même été acclamé. Preuve que sa cote d’amour n’a pas été écorchée par la désillusion à Madrid, au contraire de la grande majorité de ses partenaires. L’attaquant français a encore pu le vérifier à la 24e minute lors de l’ouverture du score. Après un relais avec Georginio Wijnaldum, le n°7 parisien a trompé en force Gaëtan Poussin pour inscrire son 15e but de la saison en championnat et reçu de nouveaux applaudissements.

En revanche, Neymar n’a pas eu le droit au même traitement. Le but du Brésilien, peu après la pause (52e), a été accueilli par une énième salve de sifflets, qui l’ont accompagné à chacune de ses prises de balle pendant la rencontre. Et c’est dans ce climat toujours aussi pesant que Leandro Paredes a triplé la mise et scellé la victoire parisienne (61e), alors que Messi a trouvé encore une fois le poteau en fin de match (88e).

Et c’est sous une dernière bronca que les hommes de Mauricio Pochettino ont rejoint leur vestiaire au coup de sifflet final. Ils ont ainsi pu vérifier que le chemin vers le pardon s’annonce long, très long, pour cette équipe parisienne. Et aux yeux des supporters, qui ont déployé quelques banderoles dans le virage Auteuil («Mbappé à Paris, Leonardo au pilori», «Direction démission»), ce pardon passe par du changement à tous les étages, en plus du titre du champion de France promis au club de la capitale, qui compte désormais 15 points d’avance sur Nice à dix journées de la fin.

De son côté, Bordeaux reste mal en point et à la dernière place du classement. Et il y a plus que jamais urgence pour les Girondins pour sauver leur peau et éviter la relégation en Ligue 2 qui semble leur tend les bras.