The Voice : Un ancien joueur de l'OM va participer à l’émission

Ancien défenseur de l’OM Eric di Meco va participer à l’émission The Voice dans quelques jours.

Un participant pas comme les autres. Avec son groupe Osiris, celui qui est désormais commentateur radio et TV va donc se présenter, le 19 mars prochain, sur la scène du télé-crochet musical de TF1. L’ancien latéral de l’équipe de France est le bassiste de ce groupe qu’il a créé avec son ami Alain Battaglia.

Il a d’ailleurs appris à jouer de la basse lors d’une compétition avec les Bleus. «Je suis parti à l'Euro 96, plutôt que de me faire ch… à l'hôtel ou à jouer aux cartes, je me suis dit je vais bosser la basse pendant un mois», a-t-il indiqué à RMC.

Récemment, Eric di Meco a raconté son expérience lors des auditions à l'aveugle. «Monter sur scène devant cent personnes avec une basse, c'est déjà un challenge énorme pour moi, parce que beaucoup de pression, a expliqué le vainqueur de la Ligue des champions 1993 dans ‘C à vous’. Au moment de rentrer sur scène, j'étais beaucoup plus stressé qu'avant de rentrer par exemple à Munich au moment de la finale de la Ligue des champions parce que le foot ça a été ma vie, j'ai été préparé à ça. Donc rentrer dans un stade plein, ça me galvanisait plus que ça ne m'inhibait, alors que là, j'avoue que c'était chaud. Les premières notes sont toujours compliquées pour moi avant de me détendre.»

Agé de 58 ans, l’ancien footballeur explique qu’il avait envie de retrouver la pression. «Quand on arrête de jouer au foot, on cherche tous un petit peu ailleurs des sensations qu'on perd en arrêtant, confie-t-il. Rentrer sur un terrain devant 80.000 personnes, c'est presque devenu une drogue, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on est tous plus ou moins dans les médias. On a envie de rester dans la lumière, de connaître un peu la montée d'adrénaline.»