Catch : une légende de la WWE dans un état critique après trois crises cardiaques

Scott Hall, star du catch, a été victime de trois arrêts cardiaques samedi dernier. Placé sous assistance respiratoire, il est entre la vie et la mort.

C’est une bien mauvaise nouvelle pour les fans de la WWE. Connu sous le nom de Razor Ramon pour beaucoup, cette légende, qui a également connu les ligues WCW et TNA, est dans un état très critique.

Âgé de 63 ans, le «Bad Guy» a récemment dû recevoir une opération chirurgicale après s’être cassé la hanche. Des complications sont survenues et un caillot de sang s’est formé. Conséquence, il a été victime de trois arrêts cardiaques et est désormais sous assistance respiratoire à l’hôpital Wellstar Kennestone de Marietta, dans l’état de Géorgie (Etats-Unis).

Selon son ami et ex-coéquipier sur les rings, Kevin Nash, les nouvelles ne sont pas du tout rassurantes. «Scott Hall est sous respirateur artificiel. Une fois que sa famille sera là, il sera débranché, a-t-il annoncé sur son compte Instagram accompagné d’une photo. Je vais perdre la personne avec qui j’ai passé le plus de temps que n’importe qui sur cette planète. Mon cœur est brisé et je suis très triste. J’aime Scott de tout mon cœur mais je dois maintenant me préparer à vivre sans lui. Je suis très reconnaissant d’avoir eu un ami qui m’a apprécié comme je suis, tout comme je l’ai apprécié.»

Razor Ramon, qui avait été envoyé en cure de désintoxication par la WWE pour des problèmes d’addiction de drogue et d’alcool en octobre 2010, s’était fait poser un défibrillateur automatique et un pacemaker.