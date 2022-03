PSG : Sergio Ramos et Neymar envisagent de partir cet été

Clap de fin pour Sergio Ramos et Neymar ? Marqués par les insultes et les sifflets, dimanche, lors de la venue de Bordeaux au Parc des Princes, l’Espagnol et le Brésilien envisageraient de quitter le PSG cet été, selon AS.

Quatre jours après la déroute subie en 8e de finale retour de la Ligue des champions, les supporters parisiens ont réservé un accueil pour le moins hostile aux coéquipiers de Marquinhos pour exprimer leur mécontentement. Et Neymar a été particulièrement visé par le courroux des fans du club de la capitale. L’ancien Barcelonais a été copieusement sifflé à chacune de ses prises de balle pendant toute la rencontre. Et son but, en début de seconde période, n’y a rien changé.

Ce traitement n’a pas du tout été du goût du n°10 parisien, qui a filé à Barcelone directement à la fin du match. Il songerait ainsi à partir lors du mercato d’été et Paris ne serait pas opposé à un départ en cas d’offre intéressante. Mais peu d’équipes sont en mesure de pouvoir assumer son salaire plus que conséquent, rendant un transfert très compliqué.

S’il n’était pas sur le terrain, que ce soit à Madrid ou contre les Girondins, Sergio Ramos a lui aussi été déçu par l’hostilité du Parc des Princes, qui a renfoncé son envie de vouloir quitter la capitale française. Et le club parisien ne devrait pas empêcher le départ du défenseur espagnol, considéré comme une erreur de casting à cause de ses problèmes physiques. Arrivé libre l’été dernier en provenance du Real Madrid, il n’a joué que cinq matchs cette saison en raison de ses blessures à répétition. En privé, il aurait également fait part de ses regrets d’avoir quitté le Real.

Si Lionel Messi a lui aussi été conspué, la position de l’Argentin serait différente. Arrivé l’été dernier, le septuple Ballon d’or a signé un contrat de deux ans et semble vouloir honorer sa dernière année, surtout en vue de la Coupe du monde au Qatar. Et comme Neymar, les équipes capables d’assumer ses émoluments sont rares. Mais une chose est sûre, l’été promet d’être agité du côté de Paris.