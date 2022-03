Handball : Divorce, dépression… Le capitaine des Bleus confie suivre une thérapie

Valentin Porte, capitaine de l’équipe de France de handball, ne disputera pas la Golden League avec les Bleus en raison d’un début de thérapie.

Alors que la parole se libère un peu plus ces derniers temps dans le monde du sport, c’est un nouvel exemple de dépression qui touche un international tricolore. Le joueur de Montpellier, qui a été laissé au repos en vue de la troisième étape de la compétition amicale le week-end prochain au Danemark, s’est expliqué à L’Équipe.

Afin de se régénérer physiquement et mentalement, Valentin Porte ne participera pas au rassemblement de l’équipe de France qui débute ce lundi à la Maison du Handball.



«Ma femme est partie au retour de l'Euro, a confié Valentin Porte. Ce qui m'a obligé à suivre une thérapie pour la première fois, pour essayer de gérer, a poursuivi le champion olympique de Tokyo. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec ma femme ça va s'arranger, en tout cas je fais tout pour. Mais comme me dit ma thérapeute, 'ce qui m'importe, c'est vous'. Là, depuis deux semaines, elle appuie sur des choses bien enfouies, que je ne voulais pas forcément ressortir. […] Si le sélectionneur m'avait dit qu'il voulait que je sois là quand même, je serais venu. Je le remercie car il m'a écouté et il comprend ma démarche. Ce n'est pas un truc de tricheur.»

Agé de 31 ans, le joueur a révélé qu’il a été écouté par son sélectionneur. «J'ai commencé une thérapie avec une psychologue et je suis à un point où la thérapie me met dans de grosses difficultés psychologiques que je n'avais jamais vécues. J'ai exposé cela à Guillaume (Gille), raconte-t-il au quotidien sportif. Aujourd'hui, je ne me sens pas prêt, et cela m'angoisse, à honorer une sélection en équipe de France. Je ne me sens pas à l'aise, pas bien.»